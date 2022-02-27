У "Дія" з'явилася нова послуга для переказу грошей для потреб української армії

Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

Мінцифри запустили нову послугу в "Дія", завдяки якій можна переказати гроші для української армії прямо у додатку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Усі донати підуть у фонд "Повернись живим".

Для того, щоб переказати гроші, потрібно натиснути на Документи — Допомогти армії. Послуга доступна користувачам IOS та Android.

Раніше Федоров повідомляв, що гроші з "єПідтримки" також можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати 1000 гривень або залишок, який є на банківській картці.

Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, що за результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 70% опитаних упевнені, що Україна зможе відбити напад російської армії, 16% – не впевнені. Також 91% українців підтримують дії Зеленського на війні із РФ.