Йдеться про функції, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу.

Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців.

Йдеться про функції, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу.

Перша – функція накладання у реальному часі дорожнього руху на Картах Google. Деякі дослідники використали її для спостереження за ситуацією на відстані.

Друга – функція Live Busyness. Вона показує, наскільки популярне місце може бути у певний момент часу.

Раніше повідомлялося, що глава Мінцифри України Михайло Федоров просить заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки російські танки руйнують українські міста.

Нагадаємо, через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі декільком російським державним ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.

Раніше YouTube призупинив монетизацію кількох державних ЗМІ Росії, включаючи міжнародну мережу інформаційних телеканалів RT, яку фінансує уряд РФ.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова та повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.