Ігри закінчилися - Sony припиняє продавати PlayStation у Росії

Компанія Sony зупиняє всі продажі ігрової консолі PlayStation у Росії через війну в Україні.

9 березня ігровий підрозділ Sony, Sony Interactive Entertainment, припинив постачання в Росію та заблокувала роботу PlayStation Store. Про це повідомляє CNBC.

За словами керівника відділу ігор дослідницької фірми IDC Льюїса Уорда, у Sony найбільша присутність у Росії серед усіх виробників ігрових консолей, тому вона дуже значуща для індустрії відеоігор. Крім закриття продажів, Sony Interactive Entertainment зупинила реліз нової гри Gran Turismo 7.

"Sony Interactive Entertainment приєднується до світової спільноти, закликаючи до миру в Україні", - повідомили у компанії.

Також компанія жертвує 2 мільйони доларів на користь управління ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для допомоги Україні.

Нагадаємо, що 4 березня призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії вирішила корпорація Microsoft. Причина – вторгнення російської армії в Україну. Таку заяву зробив президент та віце-голова компанії Бред Сміт в офіційному блозі корпорації.