Intel и AMD прекращают поставки своих товаров в Россию и Беларусь

Технологические компании Intel и AMD приостанавливают поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Так, согласно сообщению на сайте Intel, компания осуждает вторжение России в Украину.

“Мы приостановили все поставки клиентам как в РФ, так и в Беларуси. Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что Intel соблюдает все актуальные экспортные правила и санкции в странах ее присутствия, включая новые санкции, введенные OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США), и правила, введенные BIS (Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США).

На сегодняшний день, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственно в Intel Technologies (российская "дочка" Intel) работает около 60 человек. Выручка компании за 2020 год составила 1 млрд рублей, чистая прибыль 67 млн рублей.

В то же время большая часть продукции Intel продается не через российскую "дочку", а в составе компьютерной техники различных производителей.

Как сообщает VideoCardz, запрет касается не только процессоров. Аналогичное заявление сделала также компания AMD.

“В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединёнными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси. Это все продукты AMD и продукты на базе наших решений (ПК и другие товары) в России и Беларуси”, – рассказал представитель AMD..

Таким образом, в Россию и Беларусь прекращаются и поставки видеокарт AMD. Но если 3D-карты AMD ещt можно купить, то видеокарты Intel Arc Alchemist, дебют которых ожидается до конца марта, в двух странах и вовсе не появятся до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Кроме того, технологии обеих компаний применяются во многих смежных областях. Например, в основе игровых консолей Sony PlayStation 5 и Xbox Series S/X лежат APU AMD.

Напомним, 1 марта техногигант Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. То же самое сделала компания Nike.

Ранее стало известно, что из-за вторжения РФ в Украину финтех-сервис Wise перестал выполнять денежные переводы в Россию.