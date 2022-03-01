Apple больше не работает в РФ, Nike прекратила онлайн-продажи

Техгигант Apple 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. То же самое сделала компания Nike.

О решении Apple сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и издание Reuters.

"Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, спасибо Тим Кук", — написал Федеоров в Telegram.

На официальном сайте Apple в России действительно невозможно заказать технику. Кнопка для заказа заблокирована.

Что касается Nike, то бренд спортивной одежды и обуви сообщил на своей официальной странице в России, что остановил онлайн-продажи.

"В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России", ― говорится в сообщении бренда.

Напомним, Федоров попросил генерального директора компании Apple Тима Кука прекратить поставки продукции в Россию и заблокировать для ее жителей доступ к магазину приложений App Store 26 февраля.

Министр обосновал необходимость таких действий вторжением России в Украину и попросил Кука поддержки.

Отметим, что весь мир стал на сторону Украины в войне с Россией и вводит многочисленные ограничения, санкции против РФ. Компании массово уходят с российского рынка или приостанавливают там свою работу/сотрудничество.

Например, 1 марта стало известно, то из-за вторжения РФ в Украину финтех-сервис Wise перестал выполнять денежные переводы в Россию. Позже в этот же день три крупнейших компании в сфере морских контейнерных перевозок с 1 марта приостановили прием заказов на перевозку грузов в Россию и из нее.

До этого международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.