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Apple больше не работает в РФ, Nike прекратила онлайн-продажи
Техгигант Apple 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. То же самое сделала компания Nike.
О решении Apple сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и издание Reuters.
"Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, спасибо Тим Кук", — написал Федеоров в Telegram.
На официальном сайте Apple в России действительно невозможно заказать технику. Кнопка для заказа заблокирована.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что касается Nike, то бренд спортивной одежды и обуви сообщил на своей официальной странице в России, что остановил онлайн-продажи.
"В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России", ― говорится в сообщении бренда.
Напомним, Федоров попросил генерального директора компании Apple Тима Кука прекратить поставки продукции в Россию и заблокировать для ее жителей доступ к магазину приложений App Store 26 февраля.
Министр обосновал необходимость таких действий вторжением России в Украину и попросил Кука поддержки.
Отметим, что весь мир стал на сторону Украины в войне с Россией и вводит многочисленные ограничения, санкции против РФ. Компании массово уходят с российского рынка или приостанавливают там свою работу/сотрудничество.
Например, 1 марта стало известно, то из-за вторжения РФ в Украину финтех-сервис Wise перестал выполнять денежные переводы в Россию. Позже в этот же день три крупнейших компании в сфере морских контейнерных перевозок с 1 марта приостановили прием заказов на перевозку грузов в Россию и из нее.
До этого международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.