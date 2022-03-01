В России 10 тысяч кафе и ресторанов отключили от POS-системы Poster

Автоматизирующая система управления заведением питания Poster POS больше недоступна для 10 тысяч заведений общественного питания в Российской Федерации. Это, как и все другие ограничения, связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Эксперты отмечают, что отключение кафе и ресторанов от POS-системы Poster частично заблокирует работу заведений. Если рассматривать в общем эту меру, то она усилит давление на российский бизнес.

Когда пользователи в России заходят на сайт Poster POS, то видят не интерфейс, а правдивую информацию о войне, которую РФ начала против Украины. На сайте опубликовано сообщение с призывом выходить на улицы российских городов на протесты против войны.

Здесь нет никаких вмешательств хакеров, такою информацию компания разместила сама.

"Таким образом компания хочет показать, что полномасштабную войну России против Украины должны остановить, в том числе, и граждане России", — заявил коллектив компании Poster.

Poster POS — софт, позволяющий рестораторам создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы, вести кассу, печатать чеки, вести складской учет, базу клиентов и список сотрудников.

Отметим, что весь мир стал на сторону Украины в войне с Россией и вводит многочисленные ограничения, санкции против РФ. Компании массово уходят с российского рынка или приостанавливают там свою работу/сотрудничество.

Например, 1 марта стало известно, то из-за вторжения РФ в Украину финтех-сервис Wise перестал выполнять денежные переводы в Россию. До этого международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.