FIFA и UEFA отстранили Россию от всех матчей

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA ) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба FIFA.

"FIFA и UEFA в этом полностью солидарны со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента федераций надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", — сказано в сообщении FIFA.

Российские футболисты как раз сейчас активно готовились к соревнованиям. В частности, мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Но этого матча по понятным причинам уже не будет.

Кроме того, отменяет и игра для женской сборная России, которая должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.

До этого решения FIFA запретила проводить в России футбольные матчи сборных. Сборная РФ будет играть домашние матчи на нейтральной территории и без болельщиков.

Отметим, что Российский футбольный союз заявил, что категорически не согласен с решением о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в турнирах FIFA и UEFA и допускает возможность оспорить это решение в суде. При этом войну между Украиной и Россией, из-за которой и вводят жесткие санкции против РФ, союз не прокомментировал.