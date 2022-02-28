FIFA та UEFA усунули Росію від усіх матчів

Міжнародна федерація футболу (FIFA) та Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) усунули російські клуби та збірні від участі у всіх змаганнях. Про це повідомила пресслужба FIFA.

"FIFA та UEFA у цьому повністю солідарні з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти федерацій сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", — сказано в повідомленні FIFA.

Російські футболісти саме зараз активно готувалися до змагань. Зокрема, чоловіча збірна Росії мала 24 березня у Москві зіграти з командою Польщі у півфіналі стикового турніру за вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2022 року. Але цього матчу зі зрозумілих причин уже не буде.

Крім того, скасовує і гра для жіночої збірної Росії, яка мала взяти участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться з 6 по 31 липня в Англії.

До цього рішення FIFA заборонила проводити у Росії футбольні матчі збірних. Збірна РФ гратиме домашні матчі на нейтральній території та без уболівальників.

Зазначимо, що Російський футбольний союз заявив, що категорично не погоджується з рішенням про тимчасове усунення російських збірних та клубів від участі в турнірах FIFA та UEFA і допускає можливість оскаржити це рішення в суді. При цьому війну між Україною та Росією, через яку і запроваджують жорсткі санкції проти РФ, союз не прокоментував.