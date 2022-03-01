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Mastercard заблокировала российским банкам доступ к своей системе
Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряда российских банков из-за военного вторжения России в Украину.
Об этом в Telegram сообщает пресс-центр Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).
"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", – говорится в сообщении.
В Госспецсвязи добавили, что Mastercard работает с партнерами по отправке в Украину гуманитарной помощи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard.
НБУ потребовал остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России.
Ранее Нацбанк официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.