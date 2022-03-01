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Банки
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Mastercard заблокировала российским банкам доступ к своей системе

Mastercard заблокировала российским банкам доступ к своей системе
Фото: Pixabay

Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряда российских банков из-за военного вторжения России в Украину.

Об этом в Telegram сообщает пресс-центр Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи добавили, что Mastercard работает с партнерами по отправке в Украину гуманитарной помощи.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard. 

НБУ потребовал остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России.

Ранее Нацбанк официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.

Автор:
Дмитрий Нарожный