Mastercard заблокировала российским банкам доступ к своей системе

Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряда российских банков из-за военного вторжения России в Украину.

Об этом в Telegram сообщает пресс-центр Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи добавили, что Mastercard работает с партнерами по отправке в Украину гуманитарной помощи.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard.

НБУ потребовал остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России.