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НБУ потребовал, чтобы Visa и Masterсard не обслуживали карты, эмитированные банками РФ

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Карты Visa и Masterсard. Фото: profile.ru

Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard. Он требует остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое обращение связано с необходимостью обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать агрессии Российской Федерации в финансовой сфере.

"Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и MasterCard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Перед этим Нацбанк Украины упростил процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных сил Украины: на счета ВСУ и специальный счет, который открыт НБУ. Это будет действовать до отмены военного положения.

Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (бывший Сбербанк).

Граждане РФ, которые выступают против вторжения в Украину, попросили открыть кошелек в биткоинах для ВСУ. Уже есть возможность сделать перечисления в разных криптовалютах.

Автор:
Сергей Горелов