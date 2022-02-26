Россияне смогут безопасно поддержать ВСУ биткоинами

В РФ россияне, которые выступают против вторжения в Украину, попросили открыть кошелек в биткоинах для ВСУ. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Иван Яковина.

"Там многие люди с радостью готовы перечислить денег, но обычными средствами этого, понятно, сделать нельзя. А биткоинами — запросто. Но непонятно куда отправлять деньги", — написал Яковина.

В комментариях ему сообщили уже существующие кошельки в биткоине и другой криптовалюте благотворительного фонда "Повернись живим"

Bitcoin - адрес кошелька: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Ethereum (eth, usdt, usdc) - адрес кошелька: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b

erc20 (tether) - адрес кошелька: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon

"Come Back Alive" ha expanded its blockchain wallets💙💛 Bitcoin Wallet - номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Ethereum Wallet (eth, usdt, usdc) - номер: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b

erc20 Wallet (tether) - номер: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon

Напомним, на счет НБУ за сутки поступили почти 300 млн грн. Мультивалютный спецсчет создали в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.