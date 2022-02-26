Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Россияне смогут безопасно поддержать ВСУ биткоинами

биткоин
Биткион. Фото: pixabay.com

В РФ россияне, которые выступают против вторжения в Украину, попросили открыть кошелек в биткоинах для ВСУ. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Иван Яковина.

"Там многие люди с радостью готовы перечислить денег, но обычными средствами этого, понятно, сделать нельзя. А биткоинами — запросто. Но непонятно куда отправлять деньги", — написал Яковина.

В комментариях ему сообщили уже существующие кошельки в биткоине и другой криптовалюте благотворительного фонда "Повернись живим"

  • Bitcoin - адрес кошелька: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
  • Ethereum (eth, usdt, usdc) - адрес кошелька: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b 
  • erc20 (tether) - адрес кошелька: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon 
  • "Come Back Alive" ha expanded its blockchain wallets💙💛 Bitcoin Wallet - номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6 
  • Ethereum Wallet (eth, usdt, usdc) - номер: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b 
  • erc20 Wallet (tether) - номер: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon

Напомним, на счет НБУ за сутки поступили почти 300 млн грн. Мультивалютный спецсчет создали в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.

Автор:
Сергей Горелов