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Россияне смогут безопасно поддержать ВСУ биткоинами
В РФ россияне, которые выступают против вторжения в Украину, попросили открыть кошелек в биткоинах для ВСУ. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Иван Яковина.
В комментариях ему сообщили уже существующие кошельки в биткоине и другой криптовалюте благотворительного фонда "Повернись живим"
- Bitcoin - адрес кошелька: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
- Ethereum (eth, usdt, usdc) - адрес кошелька: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
- erc20 (tether) - адрес кошелька: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
- "Come Back Alive" ha expanded its blockchain wallets💙💛 Bitcoin Wallet - номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
- Ethereum Wallet (eth, usdt, usdc) - номер: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
- erc20 Wallet (tether) - номер: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
Напомним, на счет НБУ за сутки поступили почти 300 млн грн. Мультивалютный спецсчет создали в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.