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Росіяни зможуть безпечно підтримати ЗСУ біткоінами

біткоіни
Біткоін. Фото: pixabay.com

У РФ росіяни, які виступають проти вторгнення в Україну, попросили відкрити гаманець у біткоїнах для ЗСУ. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Іван Яковіна.

"Там багато людей з радістю готові перерахувати грошей, але звичайними засобами цього, зрозуміло, зробити не можна. А біткоїнами - запросто. Але незрозуміло куди відправляти гроші", - написав Яковіна.

У коментарях йому повідомили існуючі   гаманці в биткоїні та іншій криптовалюті благодійного фонду "Повернись живим"

  • Bitcoin - адреса гаманця: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
  • Ethereum (eth, usdt, usdc) - адреса гаманця: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
  • erc20 (tether) - адреса гаманця: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
  • "Come Back Alive" ha expanded its blockchain wallets💙💛 Bitcoin Wallet - номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
  • Ethereum Wallet (eth, usdt, usdc) - номер: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
  • erc20 Wallet (tether) - номер: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon

Нагадаємо, на рахунок НБУ за добу надійшли майже 300 млн грн. Мультивалютний спецрахунок створили у зв'язку із запровадженням військового стану, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України.

Автор:
Сергій Горєлов