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Росіяни зможуть безпечно підтримати ЗСУ біткоінами
У РФ росіяни, які виступають проти вторгнення в Україну, попросили відкрити гаманець у біткоїнах для ЗСУ. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Іван Яковіна.
У коментарях йому повідомили існуючі гаманці в биткоїні та іншій криптовалюті благодійного фонду "Повернись живим"
- Bitcoin - адреса гаманця: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
- Ethereum (eth, usdt, usdc) - адреса гаманця: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
- erc20 (tether) - адреса гаманця: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
- "Come Back Alive" ha expanded its blockchain wallets💙💛 Bitcoin Wallet - номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
- Ethereum Wallet (eth, usdt, usdc) - номер: 0xa1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b
- erc20 Wallet (tether) - номер: TX9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon
Нагадаємо, на рахунок НБУ за добу надійшли майже 300 млн грн. Мультивалютний спецрахунок створили у зв'язку із запровадженням військового стану, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України.