НБУ відкриває банківський рахунок для підтримки української армії

Національний банк України (НБУ) відкриває спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це у своєму відеозверненні повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як повідомляє прес-служба регулятора, це рішення ухвалено у зв'язку із запровадженням військового стану в Україну, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708 Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – как в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках та швейцарських франках), так і від українського бизнесу та громадян – у національній валюті.

Реквізити для зарахування грошей у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

отримувач: Національний банк України.

Реквізити для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, Нью - Йорк

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, NY 10179, США

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, Лондон

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт - ам - Майн , Німеччина

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Цюріх , Швейцарія

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сідней

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

Зарахування на рахунок UA843000010000