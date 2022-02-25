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НБУ відкриває банківський рахунок для підтримки української армії
Національний банк України (НБУ) відкриває спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ).
Про це у своєму відеозверненні повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.
Як повідомляє прес-служба регулятора, це рішення ухвалено у зв'язку із запровадженням військового стану в Україну, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708 Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – как в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках та швейцарських франках), так і від українського бизнесу та громадян – у національній валюті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Реквізити для зарахування грошей у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
отримувач: Національний банк України.
Реквізити для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, Нью - Йорк
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, NY 10179, США
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, Лондон
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт - ам - Майн , Німеччина
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Цюріх , Швейцарія
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у AUD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сідней
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у CNY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у CAD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Реквізити для зарахування коштів у JPY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021
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