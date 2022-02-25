НБУ открывает банковский счет для поддержки украинской армии

Национальный банк Украины (НБУ) открывает специальный счет для сбора денег на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом в своем видеообращении сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708 Счет – мультивалютный, он создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, франках, швейцарских франках) так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Реквизиты для зачисления денег в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

получатель: Национальный банк Украины.

Реквизиты для зачисления средств в USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, Нью-Йорк

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, NY 10179, США

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, Лондон

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт-ам-Майн,Германия

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцария

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сидней

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

Зачисление на счет UA843000010000