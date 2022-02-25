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За добу надійшло майже 300 млн гривень на допомогу ЗСУ на рахунок НБУ
За добу на потреби української армії зібрали майже 300 млн. гривень. Ці кошти надійшли на рахунки Нацбанку
За останні 24 години на рахунок у НБУ, який створили спеціально для збору коштів для підтримки української армії, надійшло близько 300 млн. гривень. Мультивалютний спецрахунок створили напередодні у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України.
Гроші на нього перераховували як громадяни України, так і бізнес та представники міжнародних спільнот – з країн ЄС, США, Канади, Великої Британії та ін.
«Ми вдячні кожному, хто знайшов нагоду підтримати українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому до НБУ звернулися до представників комерційних банків та державних банків України з проханням не обкладати комісією перекази на спецрахунок для потреб армії.