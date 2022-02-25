Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

За добу надійшло майже 300 млн гривень на допомогу ЗСУ на рахунок НБУ

За добу надійшло майже 300 млн гривень на допомогу ЗСУ на рахунок НБУ

За добу на потреби української армії зібрали майже 300 млн. гривень. Ці кошти надійшли на рахунки Нацбанку

За останні 24 години на рахунок у НБУ, який створили спеціально для збору коштів для підтримки української армії, надійшло близько 300 млн. гривень. Мультивалютний спецрахунок створили напередодні у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України.

Гроші на нього перераховували як громадяни України, так і бізнес та представники міжнародних спільнот – з країн ЄС, США, Канади, Великої Британії та ін.

«Ми вдячні кожному, хто знайшов нагоду підтримати українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

При цьому до НБУ звернулися до представників комерційних банків та державних банків України з проханням не обкладати комісією перекази на спецрахунок для потреб армії.