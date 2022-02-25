За сутки поступило почти 300 млн гривен в помощь ВСУ на счёт НБУ

За сутки на нужды украинской армии собрали почти 300 млн гривен. Эти средства поступили на счета Нацбанка.

За последние 24 часа на счет в НБУ, который создали специально для сбора средств для поддержки украинской армии, поступило порядка 300 млн гривен. Мультивалютный спецсчет создали накануне в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.

Деньги на него перечисляли как граждане Украины, так и бизнес, и представители международных сообществ из стран ЕС, США, Канады, Великобритании и пр.

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные Силы Украины", – сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

При этом в НБУ обратились к представителям коммерческих банков и государственных банков Украины с просьбой не облагать комиссией переводы на спецсчет для нужд армии.