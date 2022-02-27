НБУ вимагає, щоб Visa та Masterсard не обслуговували карти, емітовані банками РФ

Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard. Він вимагає зупинити обслуговування карток, емітованих банками Росії, повідомляє прес-служба регулятора.

Таке звернення пов'язане з необхідністю забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Російської Федерації у фінансовій сфері.

"Вважаємо неприпустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", — заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Перед цим Нацбанк України спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, який відкрито НБУ. Це буде діяти до скасування воєнного стану.

Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Ощадбанк).

Громадяни РФ, які виступають проти вторгнення в Україну, попросили відкрити гаманець у біткоїнах для ЗСУ. Вже є можливість зробити перерахування у різних криптовалютах.