НБУ вирішив ліквідувати Сбербанк і Промінвестбанк, що належать РФ

Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк). Як йдеться у повідомленні регулятора, відповідні рішення №90 та №91 він ухвалив 25 лютого.

Право приймати такі рішення правлінню Нацбанку було надано постановою №19 від 24 лютого "Про особливості припинення діяльності банків в умовах військового стану".

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Материнської структурою для МР Банку є російське ПАТ "Сбербанк Росії", 50% плюс одна акція якого належить Фонду національного добробуту Росії, а інші перебувають у публічному обігу. В свою чергу, 99,77% ПІБу належить російській держкорпорації розвитку ВЕБ.РФ.

У свою чергу, як повідомляє "Мінфін", у Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що отримали принаймні рішення НБУ щодо МР Банку і вже розпочали процес його ліквідації фінустанови, призначивши ліквідатором Іллю Луньо.

"Врахочуючи оголошення військового стану в Україні та керуючись нормами Конституції України з метою збереження життя та здоров'я людей, процедури ліквідації здійснювати дистанційно без виїзду за місцем розташування банку", — цитує ЗМІ повідомлення ФГВ, адресоване МР Банку.

У самому фонді виданню прокоментували, що фізично до цього банку сьогодні представники фонду потрапити не змогли, оскільки "були обстріли та вибухи у тих локаціях".

Зазначимо також, що через російське військове вторгнення в Україну 24 лютого Сбербанк РФ опинився серед низки банків, які потрапили під санкції США.

Нагадаємо, що ще в березні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо застосування до п'яти українських банків з російським капіталом, включаючи Сбербанк, санкцій у вигляді заборони виведення капіталу з України на користь пов'язаних осіб. Цей захід спочатку був введений на один рік, проте згодом неодноразово продовжувався.

У березні 2021 року вже нинішній президент Володимир Зеленський продовжив санкції на три роки, а в червні 2021 року застосував ту саму заборону на виведення капіталу з України і до російського Сбербанку.

Банк раніше вже намагалися купити, проте НБУ відмовляв у проведенні таких угод. Зокрема, ще у липні 2017 року він відмовив російським бізнесменам Саїду Гуцерієву та Григорію Гусєльнікову, а у березні 2018 року відмовився узгодити купівлю Сбербанку білоруським Паритетбанком. Той, однак, згодом подав повторну заявку, але у вересні того ж року НБУ знову йому відмовив.

У листопаді 2021 року голова правління Сбербанку Росії Герман Греф заявляв, що той, як і раніше, шукає варіант продажу української "дочки", який би виявився прийнятним для українських регуляторів через дію санкцій проти цієї фінустанови.

У грудні 2021 року український Сбербанк змінив назву на МР Банк у зв'язку з тим, що ще 19 серпня Верховний суд ухвалив остаточне рішення на користь державного Ощадбанку щодо його п'ятирічної суперечки зі Сбербанком та його материнським банком у РФ із захисту прав на торгову марку "Сбербанк" на території України.

У свою чергу ПІБ мав намір купити український бізнесмен, а раніше також політик Сергій Тігіпко, проте НБУ йому в лютому 2021 року відмовив, незважаючи на схвалення угоди чотирма місяцями раніше Антимонопольним комітетом.

До цього інвестиційна суперечка між російським Внєшекономбанком (нині ВЕБ.РФ) та Україною про експропріацію її дочірнього Промінвестбанку розглядалася Арбітражним інститутом Торгової палати Стокгольму, яка у підсумку в серпні 2019 року заборонила Україні продавати акції ПІБу та зобов'язала відшкодувати арбітражні витрати.