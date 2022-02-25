НБУ решил ликвидировать принадлежащие РФ Сбербанк и Проминвестбанк

Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (бывший Сбербанк). Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие решения №90 и №91 он принял 25 февраля.

Право принимать такие решения правлению Нацбанка было предоставлено постановлением №19 от 24 февраля "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Материнской структурой для МР Банка является российское ПАО "Сбербанк России", 50% плюс одна акция которого принадлежит Фонду национального благосостояния России, а остальные находятся в публичном обращении. В свою очередь 99,77% ПИБа принадлежит российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Как сообщает "Минфин", в Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что получили по крайней мере решение НБУ по МР Банку и уже начали процесс ликвидации финучреждения, назначив ликвидатором Илью Луньо.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и руководствуясь нормами Конституции Украины с целью сохранения жизни и здоровья людей, процедуры ликвидации осуществлять дистанционно без выезда по месту расположения банка", — цитирует СМИ сообщение ФГВ, адресованное МР Банку.

В самом фонде изданию прокомментировали, что физически в этот банк сегодня представители фонда попасть не смогли, поскольку "были обстрелы и взрывы в тех локациях".

Отметим также, что из-за российского военного вторжения в Украину 24 февраля Сбербанк РФ оказался среди ряда банков, попавших под санкции США.

Напомним при этом, что еще в марте 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к пяти украинским банкам с российским капиталом, включая Сбербанк, санкций в виде запрета вывода капитала из Украины в пользу связанных лиц. Эта мера изначально была введена на один год, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

В марте 2021 года уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции на три года, а в июне 2021 года применил тот же запрет на вывод капитала из Украины и к российскому Сбербанку.

Банк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком. Тот, однако, впоследствии подал повторную заявку, но в сентябре того же года НБУ снова ему отказал.

В ноябре 2021 года председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявлял, что тот по-прежнему ищет вариант продажи украинской "дочки", который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.

В декабре украинский Сбербанк сменил название на МР Банк в связи с тем, что еще 19 августа 2021 года Верховный суд принял окончательное решение в пользу государственного Ощадбанка по его пятилетнему спору со Сбербанком и его материнским банком в РФ по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

В свою очередь ПИБ намеревался купить украинский бизнесмен, а ранее также политик Сергей Тигипко, однако НБУ ему в феврале 2021 года отказал, несмотря на одобрение сделки четырьмя месяцами ранее Антимонопольным комитетом.

До этого инвестиционный спор между российским Внешэкономбанком (сейчас ВЭБ.РФ) и Украиной об экспроприации ее дочернего Проминвестбанка рассматривался Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, которая в итоге в августе 2019 года запретила Украине продавать акции ПИБа и обязала возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.