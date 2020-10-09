Антимонопольный комитет разрешил компании Тигипко купить Проминвестбанк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, путем покупки ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.

По информации АМКУ, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.

Согласно данным You Control, 28 августа 2020 года Luregio Limited зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн. Основными видами деятельности предприятия являются консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая ранее была заместителем директора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.

Напомним, 11 февраля 2020 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день.

При этом, 4 марта текущего года пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской государственной корпорации ВЕБ.РФ в размере 99,7726% был продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС

Как известно, в августе 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — "Проминвестбанка" (ПИБ) — запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

14 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление "Проминвестбанка" к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении проведения аукциона и предоставил истцу пятидневный срок для устранения недостатков искового заявления.

Ранее, 31 июля 2019 года, Печерский райсуд Киева запретил продажу акций "Проминвестбанка", который является "дочкой" российского ВЭБ, на бирже ПФТС.

Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение аукциона по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, что может привести к невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

В сентябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) о том, что Украина в лице Министерства юстиции должна остановить принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ, и не совершать любые эквивалентные действия в отношении акций Проминвестбанка.