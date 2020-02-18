Суд заблокировал принудительную продажу акций Проминвестбанка

11 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы (ГИС) по делу №640/2905/20, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений 17 февраля, запрет на принудительную продажу акций распространяется до вступления в законную силу решения, принятого по результатам судебного рассмотрения данного административного дела по существу.

"Акции ПАО "Проминвестбанк" в общем количестве 99,7726% принадлежат Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, и резиденту Российской Федерации. Согласно части 1.1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" от 17 мая 2007 года №82-ФЗ, "имущество ВЕБ.РФ принадлежит ему по праву собственности". Согласно части 2 статьи 5 указанного закона Российской Федерации "ВЭБ.РФ не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Российская Федерация не отвечает по обязательствам ВЭБ.РФ", — говорится в материалах дела.

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В связи с указанными положениями, у суда отсутствуют основания считать, что акции принадлежат кому-либо, кроме ВЭБ.РФ, что, в свою очередь свидетельствует о "наличии признаков явной противоправности действий по передаче акций банка на торги, назначенные на 11 февраля 2020 года", отмечается в определении суда.

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Напомним, с 1 декабря 2019 года "Проминвестбанк" постепенно прекращает работу с физическими лицами, а с 10 декабря 2019 года прекращает дистанционное обслуживание клиентов.

Ранее стало известно, что "Альфа-Банк" выставляет на продажу центральный офис "Проминвестбанка" площадью почти 17 тысяч квадратных метров с земельным участком под ним в переулке Шевченко, 12 возле Майдана Независимости в Киеве. Здание оценили в 40 млн долларов.

Как известно, 16 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в Киеве и еще 15 объектов, принадлежащих финучреждению.

Также сообщалось, что компания "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского повторно выставила на торги контрольный пакет акций "Проминвестбанка", который раньше принадлежал российскому Внешэкономбанку. Аукцион был запланирован на 20 сентября 2019 года на ПФТС.

Как известно, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — "Проминвестбанка" (ПИБ) — запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

14 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление "Проминвестбанка" к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении проведения аукциона и предоставил истцу пятидневный срок для устранения недостатков искового заявления.

31 июля 2019 года Печерский райсуд Киева запретил продажу акций "Проминвестбанка", который является "дочкой" российского ВЭБ, на бирже ПФТС. Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение аукциона по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, может привести к невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

Отметим, что "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского ВЭБа — 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по результатам первого квартала 2019 года "Проминвестбанк" с активами 47,2 млрд грн занимает 10-е место среди 77 банков.