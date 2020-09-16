Украина выиграла у России суд по продаже Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) о том, что Украина в лице Министерства юстиции должна остановить принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ, и не совершать любые эквивалентные действия в отношении акций Проминвестбанка.

Как сообщает Finbalance, Киевский апелляционный суд согласился с доводами Минюста, что решение арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма было вынесено по спору, который не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, "арбитр не имел юрисдикции выносить решения против государства Украина в этом деле".

Кроме того, суд подчеркнул, что Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу из-за не зависящих от нее причин и которые и не могли быть ею устранены.

При этом, судьи посчитали, что признание и исполнение этого решения Стокгольмского арбитража "противоречит публичному порядку Украины".

В суде также подчеркнули, что признание и обращение к выполнению решения арбитра препятствует государству обеспечить исполнение арбитражного решения Арбитражного суда Гааги по иску ООО "Эверест Истейт" и других против Российской Федерации.

Напомним, 11 февраля 2020 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы, запретив проведение аукциона по продаже 97,7726% акций ПИБа, который должен был состояться в тот же день.

Как известно, в августе 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — "Проминвестбанка" (ПИБ) — запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

14 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление "Проминвестбанка" к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении проведения аукциона и предоставил истцу пятидневный срок для устранения недостатков искового заявления.

31 июля 2019 года Печерский райсуд Киева запретил продажу акций "Проминвестбанка", который является "дочкой" российского ВЭБ, на бирже ПФТС.

Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение аукциона по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, может привести к невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований.