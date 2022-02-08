Сбербанк России за месяц потерял 100 млрд рублей из-за угрозы полномасштабного военного вторжения РФ в Украину

В январе на российских финансовых рынках произошел резкий обвал из-за усиления рисков начала полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной. В результате за месяц Сбербанк потерял 104,1 млрд рублей или 3,131 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства НКР, сообщает российское издание РБК.

Стоимость ценных бумаг на российских фондовых рынках также рухнула из-за угрозы введения новых санкций против России, что является следствием усиления геополитической напряженности.

В начале 2022 года показатель отрицательной переоценки акций в портфеле Сбербанка составил 73,8 млрд рублей, а через месяц, 1 февраля, подскочил до 177,9 млрд рублей.

Сбербанк достаточно серьезно пострадал от политических заявлений, так как он является крупным держателем рублевых гособлигаций, падение которых ударило по финансовой стабильности банка.

По данным Центрального банка России, в целом обвал на рынках обошелся российским банкам в 200 млрд рублей.

Кроме того, из-за аналогичных факторов просел российски рубль. Причиной обвала рубля эксперты называют обострение отношений России и США, которые вызваны возможностью вторжения войск РФ в Украину. Снижение напряженности пока не прогнозируется.

Отметим, что угроза эскалации военного конфликта ударила и по курсу гривны в январе. Однако в настоящее время национальная валюта стабилизировалась и начинается укреплять свои позиции.