Российский Сбербанк тестирует работу без зарубежного софта на случай введения санкций США — СМИ

Сбербанк провел технические учения, чтобы подготовиться к возможному отключению IT-инфраструктуры банка от Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

СМИ уточняет, что в самом Сбербанке на вопросы о проведении подобных учений не ответили.

Провести такие учения Сбербанк решил из-за заявлений США и лидеров стран Евросоюза о возможном введении технологических санкций против России.

Кроме того, российский банк собирается закупить серверы и системы хранения данных, чтобы обезопасить себя от всех возможных отключений от внешнего мира.

"Власти сейчас прорабатывают возможные сценарии на случай как ограничения поставок в РФ микроэлектроники, так и отключения российских предприятий, работающих с зарубежным программным обеспечением, от его поддержки", — рассказал один из членов российского правительства.

К введению новых санкций готовится и Центральный банк Российской Федерации. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что банк подготовил свою систему передачи финансовых данных, которая сможет заменить международную банковскую систему SWIFT, если США решат отключить РФ от нее.

Ранее, в декабре 2021 года, Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно документу, РФ отключат от международной системы Swift, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

В то же время в Германии считают, что отключение России от Swift нанесет вред не только российской экономике, но и другим странам.