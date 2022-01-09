США оставят РФ без IT-продукции, если Путин продолжит агрессию против Украины – СМИ

Белый Дом и союзники США рассматривают торговые ограничения для России, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По информации издания, на сегодняшний день никаких решений пока еще не принято. Как заявил собеседник агентства, торговые ограничения могут коснуться экспорта из США в Россию некоторых товаров иностранного производства.

Кроме этого, в администрации президента США Джозефа Байдена обговаривают меры по отказу России в микроэлектронике, изготовленной с использованием американского программного обеспечения или технологий.

При этом, во время телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений.

"Удар" также может быть направлен на военный и гражданский секторы, а также технологические амбиции России.

"Россия может столкнуться с таким же строгим экспортным контролем, как на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии", – заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в издании The New York Times составили три карты с российскими войсками у границ Украины. На них армия РФ окружает Украину с трех сторон. Под возможной угрозой находится в том числе Киев.

В свою очередь, в Associated Press (AP) со ссылкой на данные американской разведки заявило, что российские войска могут якобы вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно с документом, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.