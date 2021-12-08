"Перезагрузки ждать не стоит": как украинские политики оценили переговоры Байдена с Путиным

Во вторник, 7 декабря, президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели телемост. Проведенная в закрытом режиме встреча длилась около двух часов, и говорили лидеры государств об Украине. Байден подтвердил свою поддержку Украины и подчеркнул: США готовы ответить санкциями на эскалацию возле украинских границы. Путин в свою очередь традиционно обвинил во всем Киев.

Редакция Delo.ua проследила, как украинские политики и эксперты оценили итоги разговора Байдена и Путина.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил: переговоры продолжили логику, заданную еще на Женевском саммите в июне 2021 года.

"Только с поправкой на эскалационные шаги, совершенные российской стороной за минувшие полгода. В ближайшее дни пройдут масштабные консультации между Вашингтоном, Лондоном, столицами на европейском континенте и, конечно же, Киевом для калибровки согласованных позиций в связи с тем, что президент Байден услышал на этих переговорах", — заявил он.

Высказалась и народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Ожидать шагов по перезагрузке отношений Вашингтона с Кремлем не стоит, ведь Путин не намерен вести диалог, он стремится диктовать условия и ставить ультиматумы. Впрочем, учитывая отсутствие реакции со стороны Кремля сразу после завершения переговоров, можно заключить, что разговор не соответствовал ожиданиям Кремля", — заявила Фриз.

Сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин поделился краткими тезисами по итогам переговоров. Он напомнил, что военная агрессия со стороны РФ длится уже семь лет и успешность санкций можно поставить под сомнение.

"Украине в очередной раз показали ее место. А как иначе, если мы сами его не выгрызаем, а соглашаемся с таким раскладом? В итоге ясно одно — рассчитывать можем только на себя. Большая война сегодня не выгодна никому. Это дорогой инструмент, но этот инструмент воздействия крайне вероятен. Ожидаемые последствия для агрессора не критичны. Да и в чем их польза для уже атакованной страны? Самое время начинать проекты "Большая оборонительная Стройка" — рвы, минирование границ, сборы теробороны с правом владеть и хранить дома огнестрельное оружие, усиление армии и ПВО", — подытожил он.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин напомнил, что все последние месяцы Владимир Путин последовательно повышал ставки вокруг Украины. Именно этим Климкин объясняет исчезновение из проекта оборонного бюджета США дополнительные санкции в отношении "Северного потока-2" и российского суверенного долга.

"Конечно, они могут еще появиться, ведь Байден довольно последовательно осуществляет политику кнута и пряника в отношении России. В последнее время и США стали повышать ставки. Тактика верна, но содержит немало угроз эскалации. Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по отношению к нам — новость еще не хорошая, но, тем не менее, обнадеживающая. Но не ждите, что Путин быстро уведет свои войска — ему нужен рычаг на нас и Соединенные Штаты. Это пока что не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл", — говорит он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что это только начало диалога. По его мнению, нынешний раунд переговоров был откровенным и жестким, а стороны увезли домой большие "домашние задания".

"Эти переговоры в любом случае частично (хоть и временно) снимают военно-политическое напряжение между сторонами, в том числе и в зонах их гибридного противостояния. Например, в Украине. Оживление переговорных форматов, вероятно, принесет снижение напряжения на украинских границах как минимум до весны 2022 года (когда могут начаться новые российские учения). Сам факт этих переговоров укрепляет позиции и США, и РФ в их диалоге с Китаем. Но президент США формально не признал российские "красные линии" в отношении Украины (невступление в НАТО и неразвитие военной инфраструктуры западных стран)", — считает эксперт.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на Киевском форуме безопасности после переговоров лидеров двух стран, подчеркнул — он не верит в договоры с РФ.

"Уже был договор между Украиной и Россией. Россия нарушила его. Россия все нарушит, о чем бы ни договаривалась. Нет шансов иметь договоренности с РФ, если нет использования мощного экономического и военного механизма. Президент Байден сделал очень важную работу. Путин пытается бросить вызов Западу, чтобы вернуть СССР и захватить Украину. Хочу четко сказать: Путин никогда не изменит свои планы, если Украина не станет членом ЕС и НАТО", — настоял Яценюк.

Другой эксперт Ukrainian Institute for the Future Илья Куса добавляет: положение о санкциях против "Северного потока-2" убрали не из-за переговоров Путина и Байдена, а потому что нельзя это подавать как "один из результатов переговоров". По мнению эксперта, решение по СП-2 было принято еще в июле этого года по договоренностям США и Германии.

"Встреча Байдена и Путина на это решение не повлияла. То же самое по российскому госдолгу. Для США эти ограничения — часть того "ядерного пакета" санкций, которым они пугали Путина перед встречей в случае пересечения "красных линий". Использовать их сейчас для Байдена не имеет никакого смысла. Лишний раз убеждаюсь, что Украина до сих пор находится в российском информпространстве. У нас очень легко закинуть меседж и разгонять его: никто не проверяет, не проводит причинно-следственные связи и не пытается помыслить шире бинарной рамки в стиле «нападет/не нападет» или «нас сдали/не сдали",— подчеркнул Куса.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Во время общения они согласовали позиции перед переговорами Джо Байдена и Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что не ожидает прорыва от переговоров и, по его мнению, "каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий".

Пресс-служба Белого дома в своем сообщении отметила: перед разговором с Путиным Байден провел телефонные разговоры с ключевыми европейскими союзниками Вашингтона — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Вместе с тем целый ряд западных изданий проанализировали встречу Байдена и Путина на фоне увеличения российского контингента возле украинско-российской границы. Так, в New York Times отметили, что разговор Байдена с Путиным, вероятно, будет самым важным с того момента, как президент США вступил в должность. Переговоры, по мнению журналистов, могут "определить курс" Украины как независимого государства.

Мировые СМИ называли переговоры "критически важными" и даже судьбоносными. Например, журналисты The Washington Post со ссылкой на аналитиков предполагали, что "красные линии Кремля" о невступлении Украины в НАТО могут быть только предлогом для воплощения планов, к реализации которых Россия уже приступила".