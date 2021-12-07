Байден перед видеовстречей с Путиным пообщался с союзниками по НАТО: что заявили в Белом доме

Президент США Джозеф Байден провел 6 декабря дискуссию с лидерами четырех крупнейших европейских стран-членов НАТО в преддверии своего общения с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба американского президента, он обсудил это с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пока еще действующим канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры обсудили свою общую озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткой риторикой России. Они призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений", — говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по Европейскому Союзу в отношении скоординированного и всеобъемлющего подхода к этому вопросу.

Напомним, что с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден не разговаривал. Вместо него с ним накануне поговорил глава Государственного департамента Энтони Блинкен. В то же время ожидается, что Байден созвонится с Зеленским уже после того, как пообщается с Путиным 7 декабря.

Отметим, что 1 декабря Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также посетивший тогда Ригу, дал местному изданию интервью, в котором спрогнозировал всеобщую мобилизацию и масштабную кровопролитную войну в Украине, если руководство РФ в лице Владимира Путина решится на военную операцию против Украины. Он также заявил, что Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения из Беларуси, хотя пока соответствующую подготовку белорусской армии не наблюдает.