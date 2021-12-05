Украину нужно принуждать выполнять Минские соглашения – Лавров

Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, поэтому ее нужно заставлять.

Такое заявление 5 декабря сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Если ее (Украину – Delo.ua) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока пренебрегают своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", – заявил Лавров.

1 декабря, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

В свою очередь глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

По словам главы Госдепа, единственной возможностью избежать такого сценария является возврат к переговорам Украины и РФ в контексте выполнения минских соглашений, приверженность которым демонстрируют и РФ, и Украина, и которые поддерживаются и самими США.

Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует всеобщую мобилизацию и масштабную кровопролитную войну в Украине, если руководство России в лице Владимира Путина решится на военную операцию против Украины.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина не намерена идти на уступки РФ и окажет в таком случае вооруженное сопротивление, которое приведет к масштабному кровопролитию.