В преддверии видеосаммита Байдена и Путина: Зеленский переговорил с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом гарант сообщил в своем Twitter.

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении главы украинского государства.

"Ничего про Украину без Украины", — добавил Владимир Зеленский.

Узгодили позиції з @SecBlinken перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – 🇺🇸 за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про 🇺🇦 без 🇺🇦. pic.twitter.com/U50FrItOPZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Президент США Джозеф Байден также планирует разговор с главой Украины, но он должен состояться уже после переговоров с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Видеоконференция глав США и России запланирована на вторник, 7 декабря. Переговоры пройдут по видеосвязи.

Глава Белого дома планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. Причем Джозеф Байден уже говорил, что готовит комплексные меры, которые призваны не допустить российской агрессии в отношении Украины.

Власти США также рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России. Пакет помощи может включать новые противотанковые ракеты Javelin, минометы и такие системы противовоздушной обороны, как ракеты "Стингер".

О том, что Россия планирует крупномасштабные военные действия против Украины, заявлял и госсекретарь США Энтони Блинкен. Но он уверен, что дипломатия является единственным путем разрешения этого потенциального кризиса, и РФ с Украиной должны вернуться к диалогу в контексте Минских договоренностей.

По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года.