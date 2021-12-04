Сначала юг, затем Киев: немецкие СМИ опубликовали план возможного вторжения РФ в Украину со ссылкой на источники в НАТО

Российская Федерация может провести новое вооруженное вторжение в Украину в три этапа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники в НАТО и службах безопасности.

По информации издания, если этот сценарий будет осуществлен, РФ захватит две трети страны, что является "планом-максимумом" для Кремля.

В Bild отмечают, что карта и изложенные подробности о возможном вторжении России в Украину основаны на оценках неких представителей НАТО и служб безопасности, которые могли ознакомиться с некоторыми из возможных планов нападения РФ.

Как заявил один из высокопоставленных офицеров, если президент России Владимир Путин решится на новое вторжение, российская армия нанесет одновременную атаку из Крыма, через оккупированные территории на востоке, а также с севера. Это может произойти в конце января – начале февраля 2022-го.

По информации других инсайдеров НАТО, атака может быть проведена в три этапа. При этом, каждая фаза может быть последней в операции – в зависимости от реакции Запада.

Фаза 1: Юг

На первом этапе, согласно данным Bild, РФ попытается захватить юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым и отрезать Украину от моря. Для этого Россия планирует использовать десантные корабли, переброшенные из Балтийского моря весной. С их помощью танки и войска перебросят из оккупированного Крыма в окрестности Одессы.

На восток от Одессы, между Фонтанкой и Коблево, РФ планирует провести десантную операцию. Тогда российские войска смогут продвинуться к северо-востоку, повернут налево и продвинутся в Приднестровье, окружив таким образом Одессу.

В Херсонской области планируют провести воздушно-десантные операции спецназа, чтобы заблокировать мосты через Днепр.

Российские танковые части при поддержке военно-морского флота и авиации могут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, а потом разделиться: часть – в Запорожье, часть – в сторону Крыма. Тогда будет захвачен весь юг, и у Путина появится коридор из России до границы НАТО с Румынией.

Фаза 2: Северо-восток

В это же время российская авиация и баллистические ракеты могут пытаться ослабить военный потенциал Украины по всей стране.

Танковые части РФ могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. Они намерены окружать города и отключать электричество, газ, отрезать доступ к продуктам. Через несколько недель россияне могут начать "спасать" мирных жителей, вторгаясь в капитулирующие города.

Фаза 3: Киев

После этого Россия может наступать на Киев – с севера. При этом, участие президента Беларуси Александра Лукашенко во вторжении пока под вопросом, но если Беларусь станет отправной точкой для атак, это будет план России по окружению Киева с северо-востока и северо-запада.

Российские войска могут двинуться до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных областей Украины. Тогда можно будет ждать капитуляции Киева и всей Украины под давлением Запада.

По мнению экспертов, если такой сценарий будет воплощен, Россия может захватить примерно две трети Украины.

Ранее издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что российские войска могут якобы вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Перед этим информацию о том, что РФ планирует крупномасштабные военные действия против Украины, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что "планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции".