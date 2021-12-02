Украина получит 31 млн евро от ЕС для укрепления оборонного потенциала — Кулеба

Совет Европейского Союза решил предоставить Украине 31 млн евро для укрепления оборонных способностей. Пакет будет включать материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", — подчеркнул министр.

Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Он отметил, что пакет помощи предоставили после длительных дискуссий украинских и европейских дипломатов.

"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата, и, наконец, имеем положительное решение благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", — отметил Кулеба.

По его словам, пакет будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины. Он будет состоять из четырех направлений:

– медицина;

– инженерные возможности и меры по разминированию;

– мобильность и логистика;

– кибербезопасность.

Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах.

Разведка США утверждает, что угроза вторжения России в Украину вполне реальна, и если оно состоится, то к РФ будут применены новые санкции. Американцы также рассматривают возможность дополнительной помощи Украине оружием.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.