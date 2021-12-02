Заместитель Кулебы решил уволиться из МИД

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок попросил уволить его с должности по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стоял на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" — написал он.

Дипломат также опубликовал фотокопию соответствующего заявления в Кабинет министров со своей подписью.

Отметим, что согласно упомянутой в заявлении Божка статье 9 закона о центральных органах власти, заместители министров назначаются и увольняются Кабмином по представлению премьер-министра в соответствии с предложением соответствующего министра.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 декабря находится не в Украине — он поехал в Стокгольм на встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем. Реакция министра на отставку его зама пока неизвестна.

Напомним, что Божок был назначен на должность замминистра в марте 2019 года, еще когда МИД возглавлял Павел Климкин. До этого Божок с 2017 года руководил Службой внешней разведки.

Стоит отметить, что 1 декабря президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

Параллельно Блинкен провел встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге, после которой выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться. По словам главы Госдепа, единственной возможностью избежать такого сценария является возврат к переговорам Украины и РФ в контексте выполнения Минских соглашений.