В Кремле назвали дату переговоров Байдена и Путина

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 7 декабря.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По словам Пескова, телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.

"Президенты сами определят", – сказал пресс-секретарь Путина.

В агентстве уточнили, что переговоры двух лидеров пройдут по видеосвязи.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности, заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы.

Ранее президент США заявил, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины.

Напомним, американская разведка раскрыла планы России о возможном вторжении в Украину. Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест.