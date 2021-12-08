Байден перенес запланированный разговор с Зеленским после переговоров с Путиным

Президент США Джозеф Байден перенес запланированный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на четверг, 9 декабря. Ранее американский лидер планировал позвонить украинскому коллеге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря.

Об этом в Twitter сообщил американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на брифинг национального советника по безопасности США Джейка Салливана.

При этом сразу же после переговоров с Путиным Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о звонке президенту РФ.

В Белом доме не объяснили причин переноса разговора Байдена с Зеленским. В то же время в Офисе президента Украины рассчитывали, что американский лидер позвонит Зеленскому 7 декабря.

Напоминаем, 7 декабря Байден и Путин около 2 часов вели переговоры в формате видеоконференции. Главной темой разговора была Украина.

В Кремле подчеркнули, что Байден акцентировал "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Сразу после завершения видеосаммита президентов Байдена и Путина появилась информация о том, что в проекте оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2".