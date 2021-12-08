Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится "в ближайшие дни" со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает французское издание lunion со ссылкой на объявление Елисейского дворца.

Макрон хочет найти "возможность для деэскалации напряженности" между Украиной и Россией.

Также президент Франции встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем 10 ноября в Елисейском дворце, чтобы найти способы возобновления взаимодействия с Россией в рамках нормандского формата между Украиной, Россией, Германией и Францией.

"Пять лидеров подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и гарантировать ее стабильность и безопасность. В связи с этим они следят за проявлением любой агрессии со стороны России в отношении Украины", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон принял решение провести переговоры с Зеленским и Путиным после того, как президент США Джозеф Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Американский лидер обсудил с европейскими коллегами результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден и Путин 7 декабря 2 часа вели переговоры в формате видеоконференции. Главной темой была Украина.

Белый дом в пресс-релизе после переговоров отметил, что президент США дал понять, что он ответит решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию. Байден еще раз подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав к деэскалации и возвращению к дипломатии.