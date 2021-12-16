Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а СП2 заморозить в случае вторжения в Украину

Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно с документом, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

Как сообщает DW, резолюцию Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины" приняли 16 декабря, в Страсбурге. Ее поддержали 548 евродепутатов, 69 – проголосовали против.

В случае нового военного вторжения РФ в Украину, санкции должны наложить на российских военных, причастные к планированию возможного вторжения в Украину и людей из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также на членов их семей.

В резолюции сказано, что все финансовые активы лиц, попавшим под санкции, заморозят. Им запретят въезжать на территорию Евросоюза.

"В случае нападения России на Украину первым и немедленным действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и упразднения безвизового режима для владельцев российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов", — говорится в резолюции.

Кроме того, Евросоюз продолжает быть зависимым от российских энергоносителей. В Европарламенте считают, что нужно решать этот вопрос и как можно скорее, особенно в случае военного вторжения России в Украину.

В резолюции сказано, что, если опасения по поводу военного вторжения сбудутся, то газопровод "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он определенным пунктам положений Газовой директивы ЕС или нет.

На резолюцию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо за мощную поддержку Украине со стороны Евросоюза. Вчера – на Европейском парламенте. Сегодня – резолюция по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену. Угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы", — написал глава государства в Twitter.

На фоне угрозы полномасштабного вторжения России министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое американцы еще никогда не поставляли Киеву.

Евросоюз всерьез обеспокоен планами РФ на Украину, так как американская разведка уже несколько раз сообщала о намерениях России начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Эту же информацию подтверждает украинская разведка. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.