Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что США, Канада и Великобритания должны усилить военную помощь Украине, направив больше военных инструкторов в Украину. Об этом глава Минобороны заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По его словам, Украина ждет от своих союзников "быстрого ответа" в вопросе нехватки военной техники. Речь идет о зенитных ракетах, современных боевых самолетах и военно-морских судах, а также средств радиоэлектронного подавления.

Резников подчеркнул, что, учитывая угрозу военного вторжения России, в Украине, возле линии фронта, необходимо разместить военных США, Канады и Британии.

"У вас (Канады — Delo.ua) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 военных инструкторов пришлите 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы разместились в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове", — сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что военных нужно разместить в тех местах, где российские военные смогут их увидеть. Для большего эффекта Резников предложил разместить флаги США, Канады и Британии в местах, где будут находиться военные инструкторы этих стран.

Министр обороны добавил, что такие меры необходимо применить как можно быстрее, потому что "позже будет слишком поздно".

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змином остров. Над этими территориями должны развеваться три флага – Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", – сказал Резников.

Он заметил разногласия во мнениях среди лидеров стран НАТО в том, как далеко можно зайти в поддержке Украины. В частности, Канада, США и Великобритания более активно проявляют инициативу в вопросах военной помощи Украине. В свою очередь Германия и Франция колебались, потому что были обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией, констатировал Резников.

Ранее министр обороны сообщал, что в Бердянске и Очакове строят военно-морские базы. Они должны обеспечить безопасность побережья и судоходства.

Украина укрепляет свои границы и военную мощь на фоне угрозы вторжения России. Американская разведка выяснила, что российские войска возможно могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года. По информации зарубежных СМИ, в этой операции будут задействованы около 175 тысяч военнослужащих Российской Федерации.

Украинская разведка также считает, что Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года