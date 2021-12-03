Морское побережье Украины защитят две военно-морские базы, — Резников

Украина занимается строительством военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Они должны обеспечить безопасность побережья и судоходства.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Рассчитываем на сотрудничество с Министерством стратегической промышленности», — заявил министр обороны Украины Резников во время выступления в Верховной Раде 3 декабря 2021 года в рамках "часа вопросов к правительству".

Он также отметил, что существует вероятность масштабной эскалации со стороны Российской Федерации.

«Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — сказал Резников.

Министр обороны отметил, что потенциальная угроза вторжения существует сразу на нескольких направлениях.

«После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые надо защищать, особенно в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся. Под координацией СНБО уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур. На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти», — подчеркнул он.

Ранее Алексей Резников во время визита в Бердянск заявил, что строительство базы Военно-морских сил ВСУ "Восток" будет ускорено. По его словам, для этого будут привлекаться не только государственные средства.

Строительство базы должно способствовать устранению системных угрозы для судоходства в Азовском море, которые возникли после оккупации Крыма Россией. На базе планируют разместить два дивизиона кораблей: малых бронированных арткатеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

Укрепление военной инфраструктуры особенно актуально при нарастании угрозы военного вторжения России. Информацию о том, что РФ планирует крупномасштабные военные действия против Украины, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что «планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции».