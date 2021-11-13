Политика 1 час назад

Минобороны хочет ускорить строительство базы ВМС в Бердянске

Военно-морскую базу на Азовском море строят для усиления защиты южных границ страны

Фото: пресс-служба Минобороны Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Алексей Резников во время рабочего визита в субботу в Бердянск (Запорожская обл.) заявил, что будут даны соответствующие поручения для ускорения строительства базы Военно-морских сил ВСУ "Восток".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины,

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Алексей Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это уже создало системные угрозы для судоходства.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства — это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончанию поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", — подчеркнул министр обороны.

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В свою очередь командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок в 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных арткатеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

Кроме того, Резников напомнил, что в настоящее время два американских патрульных катера класса типа Island морским путем осуществляют переход в Украину.

"Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море — Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство по защите южных рубежей", — заявил Резников.

Напомним, в Украине до 2035 года планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

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