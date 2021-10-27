Общество 50 минут назад

Мининфраструктуры усилило морской спасательный центр в Бердянске

Теперь подцентр способен поймать сигнал о бедствии на расстоянии более 25 морских миль

В Бердянске открыли модернизированный Морской спасательный подцентр В Бердянске открыли модернизированный Морской спасательный подцентр
В Бердянске открыли модернизированный Морской спасательный подцентр

В Бердянске открыли модернизированный Морской спасательный подцентр, оборудованный в соответствии с требованиями Международной морской организации (IМО). Теперь подцентр способен поймать сигнал о бедствии на расстоянии более 25 морских миль.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

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"Здание было оснащено новейшей системой — Глобальной морской системой связи во время бедствия и для обеспечения безопасности. Новое оборудование позволяет охватить дистанцию ​​радиусом более 25 морских миль", — говорится в сообщении МИУ.

На первом этаже обновленного здания разместили ангар для хранения поисково-спасательных катеров. На втором — серверную, кабинеты, комнаты для отдыха и комнату для переговоров. На третьем размещаются капитаны-координаторы: они будут следить за надводной обстановкой всеми имеющимися средствами связи.

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"Также в сооружении будет продолжать свою работу Береговой радиоцентр Глобальной морской системы связи в случае бедствия и обеспечения безопасности, который функционирует с 2003 года и соответствует международным стандартам", — сообщает пресс-служба министерства.

Спасательный подцентр в Бердянске проводит и координирует поисково-спасательные операции в Азовском море.

МСПЦ в городе Бердянск был создан 25 марта 2017 года в соответствии с требованиями Международных конвенций SOLAS-74 и SAR-79. Подцентр осуществляет круглосуточное дежурство, прием и обработку сигналов бедствия. Он координирует действия с береговыми радиоцентрами в городах Бердянск и Мариуполь.

Напомним, в Украине планируют начать развитие военно-морских баз. Первой будет строиться военно-морская база в Бердянске. 

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