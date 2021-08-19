Зеленский обещает построить новый военно-морской флот

В Украине до 2035 года планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщает пресс-служба главы государства.

"Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

Также власти планируют начать развитие военно-морских баз.

"Первой будет строиться (военно-морская база) в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны со США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", — доложил глава государства.

Ранее в Украине завершились крупные военные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие более 30 стран.

Причем учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны.

Перед этим украинские военные не исключали, что Россия могла осуществить провокации во время учений Sea Breeze.

Как известно, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что военные базы будут построены в Украине с привлечением британских специалистов.

Напомним, меморандум предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины. Кредитные деньги будут предоставлены, в том числе на строительство баз.

В целом, Британское агентство UK Export Fina может предоставить Украине кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Кроме того, 20 октября Зеленский заявил, что Украина начинает строить две военно-морские базы в Черном море.

При этом он добавил, что совместно с Турцией будут разрабатываться дроны и двигатели, а также развиваться системы ПВО.