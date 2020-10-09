Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов — Зеленский

Британское агентство UK Export Fina может предоставить Украине кредитные гарантии в размере до 2,5 фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что эти деньги могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под 2,5% в евро и 3,5% — в фунтах стерлингов.

Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, составляет три года, уровень локализации британской доли производства — 20%, а это самое низкое аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада.

Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

Ранее сообщалось, что Украина подпишет с Великобританией меморандум о развитии Военно-морского флота Вооруженных сил Украины на сумму в 1,25 млрд фунтов стерлингов.