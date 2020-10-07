Великобритания даст Украине более 1,2 млрд фунтов на развитие флота ВСУ

Украина подпишет с Великобританией меморандум о развитии Военно-морского флота Воруженных сил Украины на сумму в 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Документ намерены подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон, заявил глава государства в комментарии LIGA.net.

"Мы все верили, что снова появится Военно-морской флот в Украине, и наконец, мне кажется, это первый такой мощный шаг", — отметил президент.

При этом Зеленский не уточнил, что именно предусматривает меморандум и на что будут направлены деньги, выделенные Британией Украине.

Ранее о заключении с Великобританией соглашения о развитии флота говорил посол Украины в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью украинским СМИ, но также не привел деталей.

В конце августа 2020 года о деталях программы восстановления украинского флота рассказывало одесское издание "Думская". Произошло это после визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Одессу.

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Свой визит в Лондон Зеленский начал сразу после 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Он завершился подписанием 6 совместных соглашений и заверениями со стороны европейских лидеров, что ЕС поддерживает стремление Украины по Соглашению об ассоциации и проведение реформ на пути к нему.

Известно, что украинский президент будет находиться с рабочим визитом в Великобритании в течение 7 — 8 октября. По данным Офиса президента, в Англии Зеленский вместе с британским премьером Борисом Джонсоном подпишет двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Как отметил глава государства, это соглашение поможет сохранить свободную торговлю между Украиной и Великобританией, а также расширить торговлю после окончательного выхода Британии из Евросоюза.

"Один из приоритетных для нашей страны вопросов, в чем британцы действительно профессионалы, — это инфраструктура для психологической реабилитации для наших воинов", — добавил президент.

Предполагается, что Зеленский также встретится с представителями бизнеса в Великобритании и руководителем лондонского финансового центра Лондон-Сити, поскольку "это моя мечта — построить Киев-Сити", добавил он.

Ранее президент Зеленский заявлял, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.