Происшествия 1 час назад

В Черном море прошли военные учения флота и авиации США

Маневры призваны усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе

Американские вертолеты. Фото: Getty Images Американские вертолеты. Фото: Getty Images
Американские вертолеты. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки провели военные учения в Черном море.

Это были совместные учения Военно-морских и Воздушных сил США, сообщает командование 6-го флота ВМС США.

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Указано, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Известно, что участие в военных учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Как объяснили в командовании, отработка совместных действий американских сил в Европе позволит усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе.

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Напомним, в конце июля в Украине прошли международные военные учения Sea Breeze-2020. В учениях принимали участие военные, корабли и самолеты из 8 стран.

Кроме того, военные учения в Черном море провела Российская Федерация. К маневрам кораблей привлекали самолеты и вертолеты морской авиации.

Как сообщалось, на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании в июне 2020 года прошли военно-морские учения НАТО BALTOPS 2020. В маневрах принимали участие 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники.

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