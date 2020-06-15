Стефанишина рассказала, зачем Украине статус партнера НАТО "с расширенными возможностями"

Новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что статус "партнера НАТО с расширенными возможностями" даст возможность Украине присоединиться к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами Альянса.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

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"Во-первых, это очень мощный политический сигнал о приоритетах Альянса. Во-вторых, в статусе EOP (Enhanced opportunity partner, партнер с расширенными возможностями — Delo.ua) Украина присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами НАТО. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит углубление партнерства Украина-НАТО на операционном уровне", — отметила она.

Стефанишина уточнила, что ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP, как отвлечение внимания Украины от движения в направлении плана действий по членству в НАТО и страна обязательно вступит в Альянс.

"Я хочу, чтобы за этот год мы сделали аудит эффективности выполнения Годовой национальной программы, в рамках Комиссии Украина-НАТО, обнаружили "камни преткновения" на этом направлении и уже со следующего года планировали наше движение. Дело в том, что мы только год, как выполняем Годовую национальную программу, которая оценивается совместно с НАТО. То есть до сих пор мы сами оценивали свои РНП и могли сказать, что мы на 80% готовы, хоть завтра идем в НАТО — даже если это было не так. Именно поэтому я не хочу спешить с ответом. Я думаю, еще один цикл оценки вместе с Альянсом позволит нам понять временные рамки. Но это реалистичная цель", — подытожила вице-премьер.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.