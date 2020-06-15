Политика и экономика 50 минут назад

Стефанишина рассказала, чем займется на посту вице-премьер-министра по евроинтеграции

Среди ее приоритетов — налаживание правительственно-парламентского взаимодействия

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Фото: пресс-служба Кабмина Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Фото: пресс-служба Кабмина
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Фото: пресс-служба Кабмина

Незадолго до своего назначения новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина планировала закончить карьеру государственного служащего.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

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Как известно, чуть меньше года назад Стефанишина ушла из Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Тогда свое решение она объяснила тем, что хочет отдохнуть от госслужбы. В свежем интервью чиновница отметила, что "отдохнула, но недостаточно".

"Я планировала длительный перерыв и вообще думала закончить карьеру госслужащего. Но так случилось, что мне предложили должность вице-премьера. Я достаточно долго думала, взвешивала "за" и "против", но в конце концов согласилась, потому что понимаю, что могу что-то сделать в этом направлении. Это не было решение о назначении конкретно меня — просто встал вопрос, что господин Пристайко (экс-вице-премьер Вадим Пристайко — Delo.ua) вскоре будет командирован за границу в качестве посла, и продолжались дискуссии, кто может быть назначен на замену. Моя кандидатура обсуждалась в различных кругах, но окончательное предложение я получила от премьер-министра", — отметила Стефанишина.

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По ее словам, с президентом она разговаривала уже после назначения. "Проговорили приоритеты, я представила ту же программу действий, и мы сформировали короткое видение относительно возможных мер по саммиту Украина-ЕС. Что касается более политических и амбициозных задач, то я буду начинать обновление Соглашения об ассоциации, буду запускать проекты трансграничного сотрудничества. Важнейшим приоритетом является налаживание правительственно-парламентского взаимодействия в контексте приближения украинского законодательства к праву ЕС и выполнения Соглашения", — подытожила вице-премьер.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.

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