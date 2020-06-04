Верховная Рада назначила нового вице-премьер-министра по евроинтеграции

Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.

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На этом посту Стефанишина сменила Вадима Пристайко, назначенного тремя месяцами ранее. Его увольнение поддержали 296 народных депутатов. Отметим, что такая кадровая перестановка не стала неожиданной — в "Слуге народа" планируют, что в скором времени Пристайко займет пост посла Украины в Великобритании.

Ольга Стефанишина с декабря 2017 года была генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции при Секретариате Кабмина. Имеет 5-й ранг госслужащего.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одна из главных задач Стефанишиной на посту вице-премьера — проведение переговоров с ЕС относительно пересмотра условий Соглашения об ассоциации, в частности, в вопросе торговых квот.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в Украине — кадровый голод, и руководству страны не удается найти министра культуры, образования и энергетики. По его словам, профессионалов своего дела, которые при этом еще были бы "чистыми" с политической и других точек зрения, — мало.