Политика и экономика 30 минут назад

Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Кабмин

В частности, речь идет о квотах на бестарифную торговлю

Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Кабмин Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Кабмин
Флаги Украины и ЕС. Фото: Flickr/Петр Порошенко

Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, насчет тарифных квот.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.

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По его словам, Украина надеется углубить сотрудничество с европейскими партнерами об условиях Соглашения, об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о квотах на бестарифную торговлю.

"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их", — отметил Пристайко.

По его мнению, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.

Ранее в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства заявляли, что Украина настроена на серьезный пересмотр Соглашения об ассоциации и приоритетом в диалоге с ЕС станет вопрос тарифных квот.

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В частности, директор департамента международного сотрудничества Минэкономики Алексей Рожков отметил, что в качестве аргумента о невозможности обновления УА в ближайшее время Еврокомиссия может использовать выход Великобритании из состава ЕС и необходимость переговоров с Лондоном о новой торговой политике.

Напомним, Верховная Рада, Кабинет министров и другие органы исполнительной власти в 2019 году выполнили только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС, что является самым низким показателем за последние годы, о чем свидетельствует правительственный отчет о выполнении Соглашения.

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