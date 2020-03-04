Украина в 2019 году провалила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет

Верховная Рада, Кабинет министров и другие органы исполнительной власти в 2019 году выполнили только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС, что является самым низким показателем за последние годы. Об этом свидетельствует правительственный отчет о выполнении Соглашения, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Самый высокий уровень выполнения заданий показало правительство — 53% от мероприятий, предусмотренных планом. Верховная Рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти — 21%.

В течение 2019 года было выполнено 100% задач в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения".

Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" — 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" — 82%, "Государственные закупки" — 80%, "Технические барьеры в торговле" — 79%, "Предпринимательство" — 76%.

Наихудший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".

Генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейского Союза Кристиан Даниельсон заявил, что в течение прошлого года в Украине в рамках реализации задач по Соглашению об ассоциации были внедрены сложные, комплексные реформы в очень сложных сферах.

"Речь идет о содержательных реформах в целом ряде сфер. Поэтому я не думаю что вы должны воспринимать 37% как очень плохой результат. Как я отметил, в очень сложных сферах были внедрены сложные, комплексные реформы и был достигнут результат ", — сказал он.

По словам дипломата, отчет четко определяет, что необходимо делать дальше, и это дает возможность в Украине задать вопрос "что необходимо делать дальше для того, чтобы ускорить реформы".