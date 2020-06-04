Свободные портфели: кем закроют кадровые дыры в правительстве "спокойных технократов"?

Кабинет министров Дениса Шмыгаля, который назначили в марте и окрестили правительством "спокойных технократов", с самого начала работал скрипя. Новый премьер-министр принял бюджет с дырой — в январе 2020 года госсмета недополучила около четверти запланированных доходов, а в феврале около 5%. С приходом весны планету охватила коронавирусная эпидемия, ударив экономическим кризисом по всему земному шару.

К тому же, при назначении второго украинского правительства времен президента Владимира Зеленского так и не удалось найти министра экономического развития и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

Некоторые из этих позиций остаются вакантными до сих пор. Одни закрыты исполняющими обязанностями, а вот на другие уже нашли полноценных претендентов. Корреспонденты Delo.ua выяснили, кем могут обновить Кабмин.

На кадровый голод в высших эшелонах украинской власти жаловался даже президент на своей пресс-конференции. "Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу. Мы обращались ко многим людям, говорили "дайте", — отметил он, добавив, что существуют проблемы также с поиском кандидатуры на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Европейское направление

Но в минувший понедельник, 1 июня, состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", где рассматривали, в том числе, и кадровые вопросы. Среди них была позиция вице-премьер-министра, курирующего европейское и евроатлантическое направление. Сегодня эту должность занимает Вадим Пристайко. В скором времени он, по словам народного депутата от "СН" Ирины Верещук, отправится послом в Великобританию и заменит там Наталью Галибаренко. Последняя занимает должность в Лондоне с августа 2015-го.

"Это с одной стороны потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", — отметила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

В том, кто заменит Пристайко на посту нет никакой интриги. Вице-премьерское кресло достанется Ольге Стефанишой. Речь идет генеральном директоре правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции при Секретариате Кабмина. Два постановления — об увольнении Пристайко и назначении Стефанишиной — вчера появились на сайте Верховной Рады. Поддержать в сессионном зале эти документы могут уже сегодня. Во-первых, парламент продлил утреннее заседание, которое состоится в четверг, 4 июня, до 15:00. А во-вторых, спикер ВР Дмитрий Разумков подчеркнул — соответствующее назначение может произойти в любой день, поскольку такие вопросы вносятся вне повестки дня.

Культурное кресло

Портфель министра культуры всю весну оставался бесхозным. Обязанности главы Минкульта временно исполняла Светлана Фоменко — заместительница двух предыдущих министров (Евгения Нищука и Владимира Бородянского). При этом постоянно велись поиски полноценного руководителя. По данным СМИ на эту должность рассматривались, в том числе, журналист Дмитрий Гордон и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич.

Вопрос окончательно решили на том же заседании фракции "СН" 1 июня. Кравченко подчеркнула, что народные депутаты делегировали на пост министра главу Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР Александра Ткаченко. Вместо него управлять парламентским подразделением будет другой "слуга народа" Никита Потураев. Сам Ткаченко не стал томить и вскоре признался у себя на странице в Facebook — фракция действительно поддержала его кандидатуру и он благодарен коллегам за доверие. Постановление о назначении его министром вскоре появилось на сайте парламента.

"Самое главное сейчас — разобрать накопившиеся из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра дела. И начать работать", — подчеркнул Ткаченко.

В кулуарах ВР "без пяти минут" министр добавил, что в первую очередь хочет озаботиться решением неотложных финансовых проблем. Еще он планирует пригласить ученых к дискуссии по "сенситивным вопросам", стоящим перед обществом. В частности, это будет касаться языка, религии и истории.

Обсуждая его кандидатуру, оппозиционные парламентарии говорят о потенциальной опасности подобного назначении. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что Ткаченко на посту министра культуры вызовет конфликт интересов в деле Одесской киностудиции.

"В 2005 году Одесская киностудия стала акционерным обществом. 50% акций (без одной) перешли к компании Александра Ткаченко "Новая студия". В 2019-м Ткаченко поровну разделил свою часть киностудии с Андреем Ваврышем. В октябре президент Зеленский подписал закон, который позволяет приватизировать предприятие. И уже в январе 2020-го Минкульт потерял контрольный пакет акций киностудии. Суд еще должен поставить точку в этом деле. Но как вы себе это видите, студия Ткаченко будет судиться против Минкульта под руководству самого Ткаченко? Это нонсенс", — отмечает он.

Впрочем, сомневаться в назначении нардепа министром смысла нет. Помимо поддержки монобольшинства, его кандидатуру одобрил и Разумков: "Я считаю, что это профессиональный человек, который только добавит Министерству культуры".

Обратное разделение

В предыдущем Кабинете министров, под руководством Алексея Гончарука, направления энергетики и экологии были соединены в одно министерство. Это было беспрецедентным решением для независимой Украины. Многие эксперты тогда осудили подобный шаг. По их словам, оба направления являются фундаментальными и каждое нуждается в отдельном министерстве. Возглавил экологически-энергетическое объединение Алексей Оржель, который был ярым сторонником слияния.

В конце прошлого года во монобольшинстве начались разговоры о том, что соединение было не очень хорошей идеей. В итоге Оржель, по его словам, выбрал "путь не быть министром", пожаловавшись, что одним из самых сложных процессов в его работе была "борьба с системой и коррумпированными кадрами". Исполнять обязанности министра 16 апреля назначили Ольгу Буславец.

Разделил министерского монстра Кабмин 27 мая на очередном заседании. По словам Шмыгаля, слияние не дало ожидаемого эффекта. "Для меня было странно, когда я попал на первые заседания кабинета министров. Когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем — угольная отрасль, а потом — о краснокнижных растениях и вылове мотыля", — рассказал премьер.

Вскоре появилось два возможных претендента на пост министра экологии — замминистра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский и председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев. Эту "гонку" 1 июня выиграл Абрамовский, которого фракция "СН" порекомендовала сделать главным экологом страны в возрожденном министерстве. Постановление о назначении его министром также зарегистрировано на сайте парламента. Но даже в случае успешного голосования запустить Минэкологии сразу не удастся. Для этого нужно будет еще несколько этапов подготовительной работы — сегодня у министерства нет юридического адреса, штатного расписания, бюджета и имущества (в том числе помещения).

Во фракции "Слуга народа" отметили, что министерство энергетики продолжит возглавлять Ольга Буславец, в роли временно исполняющей обязанности. Евгения Кравченко в недавнем интервью "LB.ua" добавила, что у той сейчас мало шансов собрать нужное количество голосов в зале для назначения. Более того, замглавы фракции пожаловалась, что в "СН" сложилась "очень бурная" дискуссия вокруг энергетического рынка, а один из нардепов от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил Буславец в коррупции и конфликте интересов.

"28 апреля Ольга Буславец, выдает "отдельное поручение", в третьем пункте которого поручает директорату Развития ядерной энергии и атомной промышленности, совместно с обособленным подразделением Энергоатом-Трейдинг, "проработать вопрос возможного майнинга криптовалют на атомных станциях", — пишет нардед, добавляя, что в этом подразделении работает сын и.о. министра.

Главной проблемой он называет тот факт, что предшественник Буславец Виталий Шубин ликвидировал Энергоатом-Трейдинг, а и.о. министра своим приказом пытается сохранить рабочее место своего сына. В итоге Лерос подал заявление в Нацагентство по предотвращению коррупции и в НАПК подтвердили получение этого документа.

Сама Буславец заявления нардепа назвала информационной атакой из-за уничтожения министерством коррупционных схем и искажений на рынке электрической энергии. Она объяснила, что ее сын устроился в "Энергоатом-Трейдинг" еще студентом и работает там на самой низкой должности. "Для меня эта ситуация даже смешная. Если бы мой сын был топ-менеджером или занимал наивысшую должность…. Это самая низшая должность, которая соответствует его квалификации. Если этот человек считает, что мой сын может влиять на работу Энергоатома — мне очень смешно", — подытожила чиновница.

Еще два направления

Министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Кабмин нашел достаточно скоро — 17 марта им стал Игорь Петрашко. Однако не исключено, что в ближайшем будущем и этот орган "обеднеет" на одно из направлений. Напомним, что в сентябре прошлого года Минэкономразвития соединили с Минагрополитики. Денис Шмыгаль не так давно заявил, что выделение аграрного министерства уже существует на уровне идеи и над этим работают в правительстве совместно с министром экономики и с вице-премьерами.

Помимо этого премьер анонсировал усиление промышленного блока, хотя честно признался, что пока неизвестно, как это будет выглядеть и пока только ищутся формулы и лучшие варианты для реализации. Шмыгаль добавил, что у них пока думают — создавать ли отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Минэкономики или, возможно, создать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. В среду президент Владимир Зеленский, во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, внес некоторую ясность в этот вопрос. По его словам, вице-премьер-министром по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике может стать бывший нардеп от "Батькивщины" Виталий Немилостивый.

Последний исполняющий обязанности

Таким образом, после всех назначений и разделений последним исполняющим обязанности в правительстве может остаться глава Министерства образования и науки. Сейчас этот пост занимает Любомира Мандзий, однако на горизонте есть минимум три фамилии потенциальных министров.

Так, весной активно обсуждалась кандидатура нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной. Нардеп Максим Бужанский утверждал, что ее поддержали и коллеги по фракции, и президент. Об этом говорил и другой нардеп Александр Качура. Второго претендента не так давно назвал бывший парламентарий Сергей Лещенко, который сегодня входит в наблюдательный совет "Укрзализныци". По его словам, главным претендентом на министерский портфель является замдиректора по научной работе в Институте математики НАН Украины Александра Антонюк. Подтвердил, что ее кандидатуру рассматривали на этот пост и нардеп, член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

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"Я, как представитель комитета, не знаю, мы комитетом не обсуждали (кандидатуру Антонюк — Delo.ua). И, что самое интересное, в последний момент нам так и не представили. Ходили слухи, что возможно Антонюк Александра будет министром. И, в принципе, еще несколько дней назад, возможно, даже была уверенность в этом. Но сегодня (1 июня, на заседании фракции — Delo.ua) ее почему-то не представили. Почему так случилось не знаю, возможно в последний момент кто-то пришел и что-то сказал. Я думаю эта пауза не будет затянута надолго", — отметил он.

Наконец, вчера "Украинская правда" назвала третье имя потенциального кандидата — Сергей Шкарлета. Он в 2010-м стал самым молодым ректором Украины, возглавив Черниговский государственный технологический университет, а в 2015-м баллотировался в Черниговский областной совет от "БПП". По данным источников, его Зеленскому рекомендовали ректоры университетов во время их встречи с гарантом. В любом случае, по заверению Евгении Кравчук, в ближайшие недели МОН получит своего министра.

Два горящих кресла

Помимо кадровых дыр, сегодня максимальное количество претензий есть еще к двум министрам, отставки которых регулярно требует часть парламента. Один из низ — министр внутренних дел Арсен Аваков. Основным двигателем тезиса об отставке чиновника-рекордсмена (должность он занимает дольше, чем кто либо из глав МВД за всю историю независимости) является парламентская фракция "Голос", которая и запустила сбор подписей за его отставку. По словам представителя "Голоса" Киры Рудык, за первый час удалось собрать 50 подписей.

"У министра внутренних дел за последние 6 лет было время, чтобы провести те изменения в полиции, которых требует общество. Но эти изменения не происходят. Фасадная реформа полиции не изменила сути системы. Полиция не защищает обычных граждан, но очень хорошо покрывает своих... Именно поэтому состоялись Кагарлык и Бровары. И именно поэтому партия "Голос" требует отставки министра Авакова", — подчеркнула депутат Инна Совсун.

Есть недовольные министром и в монобольшинстве. Среди подписавшихся под его отставкой, например, нардеп Евгений Шевченко. Во вторник, 2 июня, с парламентской трибуны он обрушился с резкой критикой на Арсена Авакова. По его словам, практически все во фракции "Слуга народа" недовольны работой МВД. "Я считаю, что это безобразие надо прекращать. Набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение — отправить Авакова в отставку", — подытожил он.

При этом нардеп поделился с журналистами, что у фракции и президента уже есть две кандидатуры на замену министру. Шевченко не назвал конкретных фамилий, но признался, что один из них юрист и большой теоретик, а второй — генерал-майор.

Правда, звучат в "СН" и другие мнения. Верещук говорит, что в вопросе Авакова у фракции нет консолидированной позиции и сбор подписей за отставку министра это личная инициатива отдельных депутатов. Она уточнила, что у фракции нет кандидатов на замену главе МВД. Не верит в его отставку и политолог Владимир Фесенко.

"Почти наверняка не будет никакой отставки. Прежде всего потому, что этого требуют некоторые оппозиционные фракции. А зачем делать подарки оппозиции? Если когда-нибудь отставка Авакова состоится, то это произойдет по инициативе президента. А отчет в парламенте должен стать для Авакова отрезвляющим холодным душем, небольшим "прочуханом" от парламентариев, чтоб не "бронзовел" и не терял чувство реальности", — отметил эксперт.

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Фесенко согласен, что токсичность министра внутренних дел возросла и для команды Зеленского потребность альтернативы Авакову становится все актуальнее. Самым оптимальным сценарием политолог называет отставку при очередной ротации состава Кабмина, после местных выборов. Так, чтобы министр узнал об этом в последний момент.

Владимир Арьев, нардеп из другой оппозиционной фракции "Европейская солидарность", обращает внимание на другой нюанс — для инициации отставки одного министра достаточно инициативы одного депутата: "Сейчас по отставке Авакова есть 50 подписей. Регистрируйте их достаточно. "ЕС" проголосует за отставку любого министра, когда вопрос будет вынесен в зал ВР. Пока идет только политическая трескотня. Проект постановления, сколько бы депутатов его не подписали, Авакова не уволит".

В любом случае, Верховная Рада ждет главу МВД на час вопросов к правительству в пятницу, 5 июня. И здесь, по словам Дмитрия Разумкова, сошлись мнения депутатов "Голоса" и "СН".

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Второй топ-чиновник, к которому у многих оппозиционных политиков есть претензии, — глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, которого нередко называют "апрельским министром". Он пришел на замену Илье Емцу, который едва проработал на своем посту месяц. Тот же "Голос", например, призывает уволить Степанов из-за скандала с закупками защитных костюмов. Напомним, что в середине апреля МОЗ, в обход ГП "Медзакупки Украины" закупил защитные больше 70 тысяч костюмов в 488 грн. При этом ранее "Медзакупки Украины" договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов по цене 245 грн.

Правда, Евгения Кравченко отмечает — менять уже третьего министра здравоохранения во время эпидемии и второго этапа медицинской реформы слишком.

Иммунитет правительства

В ближайшие дни Кабмин Шмыгаля должен представить свою программу Верховной Раде. Если нардепы останутся ею довольны, то правительство получит иммунитет на год. Если нет — в любой момент их могут всех вместе отправить в отставку. Среди политических сил, представленных в ВР, есть сторонники и такого решения. Например, фракций "ОПЗЖ".

"Мы не будем принимать участие в голосовании за назначение министров, потому что считаем, что сегодняшнее правительство в целом полностью обанкротилось, и те события, когда нет поддержки своим гражданам и при этом идут выплаты спекулянтам по внешним заимствованиям, то это дорога в тупик", — отметил ее лидер Анатолий Бойко.

Похожую позицию заняли в "ЕС". Сопредседатель фракции Ирина Геращенко говорит, что они выступили с инициативой отставки всего правительства: "Мы, согласно регламенту, направили соответствующее письмо на председателя ВР с требованием немедленно предоставить нам подписные листы для сбора подписей. Пока наша инициатива блокируется и письма мы не держали. Призываем коллег из других фракций немедленно присоединиться к нашим требованиям. Наша позиция следующая — это правительство должно уйти в полном составе".

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К слову, некоторые парламентарии уже раскритиковали план действий Кабмина. Замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал документ "рефератом", отметив, что правительство "как плохой школьник: когда не может сдать дипломную работу, делает раскраску в виде презентации".

"Мы считаем, что эту программу даже не надо отправлять на доработку — это правительство не продержится год! — ее надо отклонять", — настаивает нардеп.

Впрочем, вероятность что парламент отклонит программу "спокойных технократов" минимальна. В среду, 3 июня, глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что они намерены отправить документ на доработку. А это означает, что полной перезагрузки Кабинета министров не будет и в ближайшее время стоит ждать только точечных обновлений.

Илья Требор, специально для Delo.ua